В субботу, 1 июля, казахстанцев ожидает рабочий день за 7 июля, который станет дополнительным выходным днем после Дня столицы.

Официально День столицы в стране празднуется 6 июля. Согласно постановлению правительства, день отдыха с субботы 1 июля переносится на пятницу 7 июля. Далее последуют два обычных выходных дня — суббота 8 июля и воскресенье 9 июля.

Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 6 по 9 июля (при пятидневной рабочей неделе).

20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году отпразднует 77-летие.

По материалам tengrinews.kz