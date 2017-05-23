За создание препятствий пожарным машинам оштрафовали водителей Караганды

Автомобилисты не уступают дорогу пожарным машинам, которые едут на места ЧП, поэтому дорожно-патрульные полицейские целенаправленно взялись за выявление нарушителей и их привлечение к ответственности, передает МИА «Казинформ».

За один час рейда сотрудники дорожно-патрульной полиции остановили три машины, водители которых не пропустили спецтехнику. Они оштрафованы по статье 598 часть 1 кодекса «Об административных правонарушениях» — «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

«Убедительно просим автомобилистов всегда пропускать спецтехнику и не загораживать проезды во дворах. От того, насколько быстро прибудут на место пожарные, зависят жизни людей. Поэтому счет идет на секунды», — говорит руководитель пресс-службы департамента по ЧС Куаныш Муталлапов.

Закон разрешает пожарным, врачам и полицейским, находящимся при исполнении обязанностей, проезжать перекрестки на красный свет светофора и нарушать дорожную разметку.

«В соответствии с правилами дорожного движения при приближении транспортного средства с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники. Еще одна серьезная проблема — это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время», — сказал Куаныш Муталлапов.