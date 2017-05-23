За прошлогодние дорожные работы подрядчикам выплатит деньги акимат Караганды

Акимат Караганды выплатит подрядчикам Т520 млн за прошлогодние дорожные работы только после устранения дефектов, передает КазТАГ.

«Недоделки прошлогоднего ремонта дорог оцениваются в 520 млн тенге. Эту сумму выплатим подрядчикам после их устранения», — рассказала руководитель городского отдела ЖКХ Шолпан Жусупова во вторник.

При этом уточняется, что устранять дефекты будут сразу 10 компаний-подрядчиков из Караганды. Причиной некачественных дорожных работ в акимате называют битум Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).

«Так как все подрядные организации, так или иначе, использовали продукт ПНХЗ, мы думаем, что все дело в нем. В Караганде нет лаборатории, где можно проверить химический состав битума, и поэтому сырье из Павлодара проверяют только по физическим показателям», — отметил Ш.Жунусова.

«Государство не будет платить за плохие дороги, так что свои претензии пусть выражают заводу-поставщику», — подчеркнула она.

Как сообщила руководитель ТОО «Агродор» Наталья Мальчушкина, они отправили пробы битума на экспертизу в АО «КаздорНИИ».

«Партию битума на исследование в КаздорНИИ мы отправили на прошлой неделе. Чтобы проверить и разложить все по составу, им потребуется несколько недель. Это же сделали и наши коллеги. (…) И если нам дадут заключение, что битум некачественный, мы обратимся к поставщику. Пусть там уже рассматривают, что можно сделать», — пояснила она.

Между тем в АО «Павлодарский нефтехимический завод» не согласны с выдвинутыми претензиями карагандинцев.

«Что касается качества, то наш битум считается лучшим в Казахстане. У нас есть все соответствующие документы и сертификаты. Исследование проводили независимые эксперты из КаздорНИИ по поручению комитета автомобильных дорог минтранскома РК», — отметила начальник отдела по связям с общественностью предприятия Анна Громская.

Сообщается, что дефекты дорожного полотна должны быть устранены в июле-августе, после чего общественники и депутаты снова проверят качество работ.