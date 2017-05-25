Санаторий Жосалы

Выпускники Караганды, с Праздником!

Корреспондент 8 часов назад Комментировать 11

Сегодня отзвенит ваш последний школьный звонок!

Novoetv.kz поздравляет вас с окончанием школы! Детство остается за ее порогом, вы вступаете во взрослую жизнь. Сколько всего пронеслось за эти годы: радость от первых побед, упорный труд над собой, бессонные ночи родителей.

Помните, какими были ваши первые неумелые шаги в учебе, первые написанные буквы, прочитанные слова? Всё это далеко позади. Впереди у каждого свой путь. Каждый из вас, наверняка, определился с выбором профессии. Теперь все решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, как сложится ваша дальнейшая судьба!

Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего!

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Более 30 кооперативов создали в Карагандинской области

В поселке Егендыбулак Карагандинской области наладили производство экологически чистых полуфабрикатов, 24.kz.

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.