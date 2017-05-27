В Темиртау пройдет благотворительный Хип — Хоп баттл

2 июня в Темиртау пройдет третий ежегодный хип — хоп баттл «Just Groove It». В этом году он станет благотворительным, передает novoetv.kz

Маленькому карагандинцу необходима дорогостоящая реабилитация в Китае — он борется с заболеванием ДЦП.

Омар Асад, 1 год и 10 месяцев. Малыш, который по праву заслуживает называться бойцом! На сегодняшний день к движению #runassadrun присоединилось много неравнодушных людей, одни из которых — волонтеры из Астаны и Караганды. Вот и ребята из «Just Groove It» решили помочь.

В рамках этого события пройдут баттлы среди трех поколений (дети, юниоры, профессионалы) по шести стилям современных танцев: хип — хоп, брейкинг, вакинг, паппинг, крамп и хаус.

Танцевальные соревнования, которые пройдут в Темиртау, приурочили ко Дню защиты детей, что символично.

На мероприятие съедутся танцоры шести современных стилей танца с разных регионов Казахстана, а также с Бишкека и Ташкента.

Миссии балттла:

— Благотворительная помощь малышу Асаду;

— Развитие танцевальной культуры Казахстана;

— Создание площадки для развития творческой молодежи. Не только танцоров, но и фотографов,

операторов, художников, DJ, МС и организаторов;

— Пропаганда Здорового Образа Жизни;

— Показать пример и привить детям с самого детства стремление к самосовершенствованию и БЛАГОтворительности.

Приглашаются все неравнодушные — 2 июня по адресу Димитрова, 74, с 10. 00 и до позднего вечера! На баттле с утра будет отрыта платная регистрация для участников, а также доступен свободный сбор средств. Поможем Асаду вместе!

За информацией следите здесь.