В правительстве РК рассказали, когда заработает электронная очередь в детские сады

Глава госкорпорации «Правительство для граждан» рассказал, когда в Казахстане планируется внедрение электронных очередей в детские сады, передает Tengrinews.kz.

«В следующем году мы планируем, что при рождении ребенка информация будет поступать и уже поступает в информационную систему Министерства здравоохранения. И оно должно стать непосредственно инициатором получения государственной услуги. То есть поздравить и запросить, какие фамилию, имя и отчество родители хотят дать ребенку. Данная информация сразу поступит в загс, инициируется присвоение ИИН, и эта информация должна сразу же перейти в Министерство труда и соцзащиты населения для того, чтобы начислить необходимые виды пособия на его лицевой счет», — рассказал председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на заседании правительства.

По его словам, с июля 2017 года совместно со всеми местными исполнительными органами планируется на первом этапе разместить сотрудников загсов в зданиях госкорпорации, что позволит изготавливать документы уже в течение двух часов.

«Я считаю, что необходимо поддержать все эти предложения и для этого и Глава государства давал поручение при создании правительства для граждан, чтобы люди не бегали за справками, так как услуги оказывает государство, и эти справки нужны нам в первую очередь. И если система работает, то необходимо нам самим внутри единой системы собрать все эти справки, которые необходимы. Сейчас показали, только 23 миллиона бумаг выдано по пяти видам справок. То есть это опять же только наши госорганы, которые между собой свою работу особо не координировали», — отметил Сагинтаев.

«Сейчас мы заострили внимание на работу на местах, так как земельные участки, детские сады — это в первую очередь в регионах распределение идет в акиматах. Я думаю, что если мы правильно сработаем по распределению детских садов через нашу корпорацию, я думаю, что население будет благодарить нас, так как появится сразу же прозрачность и здесь можно уже не ходить на эту комиссию акиматовскую, и не там решать вопросы, и уже можно становиться на конкретный детский сад: рядом с домом можно встать тут же на этот детский сад и отслеживать прохождение очереди ежедневно онлайн, машина будет сама определять автоматически. И точно также по земельным участкам — это очень важная тема», — добавил глава кабмина.