В Казахстане увеличивают производство продуктов питания

Казахстан наращивает производство продуктов питания, передает Today.kz.

За четыре месяца объем производства продовольствия увеличился на 5,7 процента.

Вице-министр Кайрат Айтуганов проинформировал о ходе реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства за четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,9 процента. Объем производства продуктов питания за четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7 процента», — заявил он.

«В результате принятых мер и новых механизмов субсидирования за январь-апрель 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство сливочного масла на 8,9, твердого сыра — на 10,3, мясных и мясорастительных консервов — на 6,7, молока обработанного — на 6,4, растительного масла — на 10,6, комбинированных кормов — на 18,2 процента»,— подчеркнул Айтуганов,

В текущем году при кредитовании весенне-полевых работ через холдинг «КазАгро» конечная ставка для сельхозпроизводителей впервые составляет не более шести процентов, тогда как в прошлые годы она составляла 9-10 процентов. Кроме того, сокращено количество требуемых документов для получения кредитов.