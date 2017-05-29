В Казахстане опровергли рассылку про «сок с кислотой»

Главный санврач РК опроверг рассылку о ввезенном в страну «соке с кислотой», передает today.kz.

Сок выпускаемый в Липецке, которым отравились жители Ставропольского края РФ, не поставляется в РК, сказал Жандарбек Бекшин.

«В Ставропольском крае России были зарегистрированы три случая отравления соком: двое детей и один взрослый. Они получили химические ожоги при употреблении напитка. Эта информация была распространена по всем территориальным департаментам Комитета охраны общественного здоровья минздрава. Им было дано конкретное поручение (проверить информацию – Прим. автора)», — рассказал Бекшин.

По словам Бекшина, после обхода сотрудниками эпидемслужбы торговых центров Казахстана продукт, который стал причиной химических ожогов, выявлен не был.

Также он сообщил, что в прошлом году эпидемиологи выявили превышение нормы ГМО в американских супах быстрого приготовления.