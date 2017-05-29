В Карагандинской области загорелось здание

Столовая шахты «Казахмыса» загорелась в Карагандинской области, передает Today.kz.

В Сатпаеве частично сгорело здание столовой на территории шахты № 65 ТОО «Корпорация «Казахмыс», пожар возник в 19:00 28 мая.

«По прибытию пожарных было установлено, что горело двухэтажное административно-бытовое здание на территории шахты. Рабочие шахты и персонал эвакуировался самостоятельно. Жертв и пострадавших нет», — рассказали спасатели.

В 19:39 пожар был локализован, полностью потушить огонь удалось в 19:46.

«Сгорела кровля на площади 440 квадратных метров. На производственный процесс шахты пожар не повлиял», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.