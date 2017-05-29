Санаторий Жосалы

В Карагандинской области произошло землетрясение

Корреспондент 9 часов назад Комментировать 38

Эпицентр землетрясения расположен в 555 км на северо-запад от города Алматы на территории Карагандинской области.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Карагандинской области магнитудой 4 балла, сообщает опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 мая в 14 часов зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 555 км на северо-запад от города Алматы на территории Казахстана», – сообщается на официальном сайте организации.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 15 км между районными центрами Актогай и Акшатау.

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Автор: Корреспондент

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