Санаторий Жосалы

В Карагандинской области госорганы проводили незаконные проверки

Корреспондент 1 день назад Комментировать 17

Госорганы уличили в незаконных проверках в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Природоохранная прокуратура Карагандинской области аннулировала 46 проверок на объектах малого и среднего бизнеса в сфере экологии, потому что их назначили незаконно.

«При планировании проверок четыре государственных органа допустили ряд серьезных нарушений, то есть не провели оценку степени риска на этих предприятиях. Данные требования предусмотрены в ведомственных приказах и предпринимательским кодексом», — сообщила старший прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области Динара Бекежанова.

В отношении руководства департамента экологии, Нура-Сарысуйской инспекции водного хозяйства, инспекции охотничьего хозяйства и животного мира и инспекции агропромышленного комплекса направлены прокурорские предписания о недопущении подобных нарушений впредь.

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Автор: Корреспондент

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