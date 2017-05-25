В Караганде суд над руководителем финансовой пирамиды «Оптовка» перенесли на неделю. Подсудимая — Елена Колесникова не смогла оплатить услуги частных адвокатов, сейчас подыскивают государственного защитника.

Первое заседание по делу создателя ТОО «ФинансОптоГрупп», больше известной как «Оптовка», прошло в Октябрьском районном суде. В зале собрались десятки вкладчиков, поскольку дело вызвало большой общественный резонанс. Людей интересует судьба вложенных денег.

Елена Колесникова организовала предприятие в прошлом году и собирала средства у жителей Караганды, Темиртау и Астаны — под большие проценты. Взамен обещала выплачивать вознаграждение — до 56 процентов в месяц.

Всего за полгода финансовый оборот компании составил около трёх миллиардов тенге. Свои «кровные» в общую копилку принесли примерно полторы тысячи человек. Многие вкладчики действительно получали проценты. Однако позже выяснилось, что людям предлагали «мыльный пузырь». Проверка прокуратуры показала, собранные средства не вкладывались в производства, деньги не приносили прибыль, а перераспределялись по вкладчикам за счёт новых поступлений. Официально потерпевшими признаны более 800 человек. Средств у подсудимой не нашли. Кстати, некоторые карагандинцы до сих пор поддерживают подсудимую, так как убеждены в её невиновности.