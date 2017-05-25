В Караганде проводили солдат на ЭКСПО

В Караганде накануне провожали солдат на ЭКСПО — для охраны порядка и координации.

На международной выставке больше 700 военнослужащих будут следить за порядком и подсказывать туристам дорогу. Командиры уверяют, что в столицу отправились только самые эрудированные и ответственные бойцы.

Солдаты последние полгода усиленно изучали английский, мимику и язык жестов. Поэтому туристов обещают понимать с полуслова. Кроме того, им читали лекции по культурному общению с гражданскими лицами. В Астане эти солдаты пробудут до конца июля. Сама же выставка будет проходить с 10 июня по 10 сентября. В это время ожидается приезд больше 2 миллионов туристов. Командиры возлагают на подчиненных большие надежды.

Марлен Бельгибаев, зам. командира батальона по воспитательно-социальной работе в/ч 5451:

— Изучали этику, правила поведения военнослужащих с гражданами, туристами. Также приезжали лингвисты с кафедры Карагандинского государственного университета имени Букетова. Ну, на разговорном уровне. Каждый военнослужащий сможет объяснить туристу на английском, казахском и русском языке, как пройти, что нельзя нарушать общественный порядок, в очень вежливой форме.

По материалам ktk.kz