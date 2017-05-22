В Караганде прошла благотворительная акция «Веление Сердца»

20 мая прошла благотворительная акция «Веление Сердца» для детей с ограниченными возможностями в школе-интернат «НОДА», на которой побывал корреспондент novoetv.kz.

Организатором выступила Карагандинская гоночная команда ArtRacingTeam. Участие в акции приняли пилоты команды BananaTeam и ArtRacingTeam, клуб 4*4 и мотоциклисты.

В ответ на организованный праздник дети из школы-интерната показали концерт и провели конкурсы.

После торжественной части мероприятия все желающие фотографировались со спортивными машинами и мотоциклами.

Автомобилисты и мотоциклисты подарили детям море улыбок и восторга.