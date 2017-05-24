В Караганде изменилась схема движения автобуса № 34

С 15 мая автобус № 34 поменял схему движения. Корреспондент novoetv.kz выяснил причину изменения движения.

В автобусах этого маршрута за несколько дней до смены схемы движения появилось объявление, в котором говорилось : «Автобус следует через остановку «Зоопарк» до Карагандинского Экономического Университета». До этого 34-ый останавливался на «Онкологии» и «ОП «ДСК».

«В связи с постоянно возникающей опасностью по маршруту № 34, не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров по ул. Кривогуза, в районе остановочного пункта «Онкология» (из-за постоянной нерегулируемой парковкой частных автомашин на площади ОП «Онкология», где создается опасность для пассажиров и населения, приезжающего в Областной лечебно-онкологический диспансер) и ОП «ДСК» в связи с чем, по согласованию с уполномоченным органом — УАП УВД г. Караганды, который признал наличие опасности всем участникам дорожного движения на данных участках маршрута, организатором перевозок — ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды» утверждена новая схема движения с внесенными изменениями к маршруту № 34, где конечным остановочным пунктом является «Карагандинский экономический университет — КЭУ», — ответил директор ТОО «Автобусного парка № 3» Григорян (орфография и пунктуация сохранены).

Изменение маршрута вызывает трудности у жителей Майкудука: автобус № 34 был единственным прямым рейсом до лечебно-онкологического диспансера. Теперь же, чтобы доехать до «Онкологии» и «ДСК» пассажирам, которые едут с Майкудука, нужно делать пересадки в городе на другие автобусы.