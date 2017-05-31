В Караганде благоустроят сквер перед торговым центром «City Mall»

Инвестор крупного карагандинского торгово-развлекательного центра «City Mall» Олег Власов представил акиму области Ерлану Кошанову проект благоустройства прилегающей территории.

— Задачей каждого казахстанца сегодня является поддержание порядка на своей территории — дома, офиса, объекта бизнеса, — сказал предприниматель. — Десять лет назад, когда построили этот молл, он был одним из лучших в республике. Но сейчас пришло время реконструкции. И мы решили начать с благоустройства прилегающей территории, тем самым поддержать программу «Туган жер».

Благодаря этой инициативе в центре Караганды появятся два новых фонтана: «сухой», струи которого бьют прямо из-под земли, и каскадный. Кроме того, на площади возле торгового центра построят небольшой амфитеатр, рампу для велосипедистов и скейтбордистов и детскую площадку.

— Реконструкцию мы планируем исходя из уже имеющегося на сегодняшний день, — объяснил автор проекта, архитектор Роман Шнайдерман. — Сделаем более удобный паркинг, расширим его. Здесь появится больше зеленых насаждений. Жителям и гостям города будет приятно тут гулять и проводить время. При благоустройстве планируем использовать современные материалы.

Общая площадь благоустроенной территории составит 1,6 гектар. Площадь озеленения — 3300 кв.м. Возле торгово-развлекательного центра посадят 280 деревьев и 60 кустарников.

Завершить работы планируют уже этим летом.

— Я хотел бы вас поблагодарить, — сказал аким области Ерлан Кошанов. — Это первый пример реализации программы «Туган жер» в Караганде. Всего же в нашем регионе бизнесмены согласны потратить на благоустройство порядка миллиарда тенге. Я думаю, ко Дню шахтера карагандинцы получат хороший подарок. Считаю, что эту инициативу должны подхватить все торговые центры и супермаркеты.

Cо своей стороны бизнесмен, постоянно проживающий в Астане, пообещал, помимо этого, благоустроить и двор в Караганде, в котором вырос.