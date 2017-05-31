У футбольного клуба «Шахтер» новое руководство

В футбольном клубе «Шахтер» произошли кадровые изменения.

Исполнительным директором клуба стал Олжас Абраев, бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Спортивным директором назначен Мурат Тлешев, воспитанник жамбылской школы футбола. Новые руководители накануне официально представлены команде.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет легенда карагандинского футбола Андрей Финонченко.

«Я думаю, до конца недели определится кандидатура нового главного тренера команды», — сказала руководитель областного Управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.

Накануне с должности главного тренера «горняков» был отправлен в отставку российский специалист Алексей Еременко. Аскар Абильдаев покинул пост исполнительного директора. Также ушел спортивный директор Игорь Солошенко. Причиной такого решения стало плачевное положение команды в игровом сезоне.

Напомним, месяц назад руководство «Шахтера» встречалось с акимом области Ерланом Кошановым. Тогда глава региона выразил недовольство слабой игрой команды. Разговор был принципиальным. Аким области пообещал найти замену руководству и тренерскому составу клуба, если футболисты не станут играть лучше.