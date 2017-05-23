Студентка из Караганды будет представлять Казахстан на международном конкурсе

Студентка Карагандинского коммерческого колледжа представит Казахстан на международном конкурсе «WorldSkills» в Эмиратах.

Полина Сидельникова сумела преодолеть региональный и республиканский отбор конкурса «WorldSkills» по специализации «Ресторанное дело».

«Первый конкурс прошел у нас в колледже. В нем участвовали студенты и из других учебных заведений. Нам нужно было сделать коктейли, сварить несколько видов кофе, сервировать стол и сложить салфетки. По итогам этого конкурса я заняла первое место и поехала на следующий этап в Астану»,- рассказала Полина.

На республиканском отборе участникам предстояло смешать несколько классических коктейлей и два авторских, сварить разные виды кофе, подготовить фуршетный стол: сырную и фруктовую тарелки, разлить напитки и сложить салфетки.

«Я готовила классический кофе — эспрессо, американо, латте и капучино. Кроме того, я готовила авторский латте маккиато с корицей и имбирем. Коктейли я выбрала тоже классические: «Мохито», «Космополитен» и «Б-52». А в качестве авторских я готовила безалкогольный коктейль вроде лимонада — в его состав вошли лимон, апельсин, содовая, сахарный сироп и лед, и алкогольный — с ромом, клубничным сиропом и ананасовым соком. Тонкостей тут много: к примеру, в «Б-52» вся сложность состоит в том, чтобы коктейль был слоистым, чтобы ликеры в нем не смешивались. «Мохито» тоже, на первый взгляд, легкий, но среди барменов считается, что если кто-то умеет делать хороший «Мохито», то он настоящий профи»,- вспоминает Полина.

Освоить мастерство бармена Полине помогли педагоги колледжа и городские рестораторы. По итогам отбора Полине даже предложили работу — ее пригласили в новый бар, который откроется в Караганде в скором времени.

Конкурс пройдет в Абу-Даби в сентябре. Пока ни задания, ни количество участников не известны, однако Полина и ее преподаватели готовятся к любому из возможных конкурсных заданий.

«Очень много нюансов и тонкостей, которые нужно усвоить перед конкурсом. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы Полина заняла призовое место на международном конкурсе. Мы над этим конкурсом в Караганде работаем третий год, и каждый год наши студенты занимают призовые места. Недавно только наш воспитанник вернулся из Краснодара, где принимал участие в Чемпионате СНГ «WorldSkills». Он занял призовое место, и ему предложили пять лет бесплатного обучения в Турции по его специальности. Что будет призом за победу в предстоящем конкурсе в Эмиратах, мы пока не знаем»,— говорит Антонина Климова, куратор Полины и заместитель директора по производственной работе и маркетингу Карагандинского коммерческого колледжа.

«WorldSkills International» — это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Сегодня в деятельности организации принимают участие 76 стран. В профессиональных конкурсах участвуют молодые люди в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий «WorldSkills», который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».