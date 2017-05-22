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Список победителей по розыгрышу от компании «ЮВИС»

Корреспондент 2 дня назад Комментировать 53

20 мая в прямом эфире ТК «Новое Телевидение» прошел большой розыгрыш в честь 20-летнего юбилея компании «ЮВИС». Тем, кто не успел на прямую трансляцию, предлагем изучить список победителей.

О том, как прошел розыгрыш, кто участвовал мероприятии и что было за кадром, можно посмотреть здесь.
А мы еще раз поздравляем победителей!

Список призов

(новые абоненты)

п/п

код

ФИО

блока

Наименование приза
1 26017 Уахитова Жамит Ариновна

Блок

1

Бесплат/подписка* 6мес
2 11128 Хасенов Болат Рашидович

Бесплат/подписка* 6мес
3 26210 Кондратюк Инна Николаевна

Бесплат/подписка* 6мес
4 26015 Сафин Раис Шарифович

Бесплат/подписка* 6мес
5 26083 Шальпакова Аунура Нигматулловна

Бесплат/подписка* 6мес
1 26181 Киргизалин Айдын Ашимович

Блок

2

 1 планшет
2 26019 Байтелова Айнаш Ердесбековна 1 мобильный телефон
3 26099 Капаева Камила Талгатовна

Бесплат/подписка* 12мес
4 26110 Ауезбаева Асем Сагнаевна

Бесплат/подписка* 12мес
5 650 Тлеугазинова Альфия Ажитаевна

Бесплат/подписка* 12мес

Список призов

(абоненты-ветераны)

п/п

код

ФИО

блока

Наименование приза
1

3679

 Боброва Лидия Петровна

Блок

1

Бесплат/подписка* 6мес
2

5771

 Зенкова Лариса Александровна

Бесплат/подписка* 6мес
3

1456

 Дрозд Анатолий Аркадьевич

Бесплат/подписка* 6мес
4

4367

 Карашин Саят Болатович

Бесплат/подписка* 6мес
5

3407

 Николаенко Лев Сидорович

Бесплат/подписка* 6мес
1

2975

 Качкин Родион Валентинович

Блок

2

Бесплат/подписка* 12мес
2

6425

 Бубеков Тулеген Мухтарович

Бесплат/подписка* 12мес
3

4970

 Сухоруков Виктор Фролович

Бесплат/подписка* 12мес
4

6334

 Чернышев Владимир Николаевич

Бесплат/подписка* 12мес
5

4743

 Васина Людмила Анатольевна

Бесплат/подписка* 12мес
1

568

 Дербуш Светлана Ивановна

Блок

3

 1 приемник

цифровых каналов
2

2756

 Мустафина Гульнара Ульфатовна 1 планшет
3

2581

 Жаманова Арман Тауекеловна 1 мобильный телефон
4

2720

 Сутармин Александр Васильевич 1 мобильный телефон
5

6499

 Овсиенко Сергей Григорьевич 1 мобильный телефон
1

4193

 Коршунов Александр Андреевич

Блок

4

 1 телевизор
2

2764

 Кажаева Лидия Анатольевна 1 телевизор

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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