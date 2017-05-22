Список победителей по розыгрышу от компании «ЮВИС»

20 мая в прямом эфире ТК «Новое Телевидение» прошел большой розыгрыш в честь 20-летнего юбилея компании «ЮВИС». Тем, кто не успел на прямую трансляцию, предлагем изучить список победителей.

О том, как прошел розыгрыш, кто участвовал мероприятии и что было за кадром, можно посмотреть здесь.

А мы еще раз поздравляем победителей!

Список призов

(новые абоненты)

№ п/п код ФИО № блока Наименование приза 1 26017 Уахитова Жамит Ариновна Блок № 1 Бесплат/подписка* 6мес 2 11128 Хасенов Болат Рашидович Бесплат/подписка* 6мес 3 26210 Кондратюк Инна Николаевна Бесплат/подписка* 6мес 4 26015 Сафин Раис Шарифович Бесплат/подписка* 6мес 5 26083 Шальпакова Аунура Нигматулловна Бесплат/подписка* 6мес 1 26181 Киргизалин Айдын Ашимович Блок № 2 1 планшет 2 26019 Байтелова Айнаш Ердесбековна 1 мобильный телефон 3 26099 Капаева Камила Талгатовна Бесплат/подписка* 12мес 4 26110 Ауезбаева Асем Сагнаевна Бесплат/подписка* 12мес 5 650 Тлеугазинова Альфия Ажитаевна Бесплат/подписка* 12мес

Список призов

(абоненты-ветераны)