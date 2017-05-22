Список победителей по розыгрышу от компании «ЮВИС»

20 мая в прямом эфире ТК «Новое Телевидение» прошел большой розыгрыш в честь 20-летнего юбилея компании «ЮВИС». Тем, кто не успел на прямую трансляцию, предлагем изучить список победителей.
О том, как прошел розыгрыш, кто участвовал мероприятии и что было за кадром, можно посмотреть здесь.
А мы еще раз поздравляем победителей!
Список призов
(новые абоненты)
|
№
п/п
|
код
|
ФИО
|
№ блока
|
Наименование приза
|1
|26017
|Уахитова Жамит Ариновна
|
Блок
№ 1
|
Бесплат/подписка* 6мес
|2
|11128
|Хасенов Болат Рашидович
|
Бесплат/подписка* 6мес
|3
|26210
|Кондратюк Инна Николаевна
|
Бесплат/подписка* 6мес
|4
|26015
|Сафин Раис Шарифович
|
Бесплат/подписка* 6мес
|5
|26083
|Шальпакова Аунура Нигматулловна
|
Бесплат/подписка* 6мес
|1
|26181
|Киргизалин Айдын Ашимович
|
Блок
№ 2
|1 планшет
|2
|26019
|Байтелова Айнаш Ердесбековна
|1 мобильный телефон
|3
|26099
|Капаева Камила Талгатовна
|
Бесплат/подписка* 12мес
|4
|26110
|Ауезбаева Асем Сагнаевна
|
Бесплат/подписка* 12мес
|5
|650
|Тлеугазинова Альфия Ажитаевна
|
Бесплат/подписка* 12мес
Список призов
(абоненты-ветераны)
|
№
п/п
|
код
|
ФИО
|
№ блока
|
Наименование приза
|1
|
3679
|Боброва Лидия Петровна
|
Блок
№ 1
|
Бесплат/подписка* 6мес
|2
|
5771
|Зенкова Лариса Александровна
|
Бесплат/подписка* 6мес
|3
|
1456
|Дрозд Анатолий Аркадьевич
|
Бесплат/подписка* 6мес
|4
|
4367
|Карашин Саят Болатович
|
Бесплат/подписка* 6мес
|5
|
3407
|Николаенко Лев Сидорович
|
Бесплат/подписка* 6мес
|1
|
2975
|Качкин Родион Валентинович
|
Блок
№ 2
|
Бесплат/подписка* 12мес
|2
|
6425
|Бубеков Тулеген Мухтарович
|
Бесплат/подписка* 12мес
|3
|
4970
|Сухоруков Виктор Фролович
|
Бесплат/подписка* 12мес
|4
|
6334
|Чернышев Владимир Николаевич
|
Бесплат/подписка* 12мес
|5
|
4743
|Васина Людмила Анатольевна
|
Бесплат/подписка* 12мес
|1
|
568
|Дербуш Светлана Ивановна
|
Блок
№ 3
|1 приемник
цифровых каналов
|2
|
2756
|Мустафина Гульнара Ульфатовна
|1 планшет
|3
|
2581
|Жаманова Арман Тауекеловна
|1 мобильный телефон
|4
|
2720
|Сутармин Александр Васильевич
|1 мобильный телефон
|5
|
6499
|Овсиенко Сергей Григорьевич
|1 мобильный телефон
|1
|
4193
|Коршунов Александр Андреевич
|
Блок
№ 4
|1 телевизор
|2
|
2764
|Кажаева Лидия Анатольевна
|1 телевизор