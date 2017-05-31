События 31 мая

31 мая в мире отмечают:

Всемирный день блондинок

День дырок от бублика

День российской адвокатуры

День отказа от табакокурения (Всемирный день «без табака»)

День рождения велосипедного спорта

Всемирный день борьбы с неравенством

События:

1787 — В Англии организован первый в мире крикетный клуб.

1859 — На Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

1868 — В окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка.

1884 — Американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

1918 — Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.

2007 — Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия мемориально-музейного комплекса памяти жертв политических репрессий «Алжир».

Родились:

1892 — Константин Паустовский — русский советский писатель, классик русской литературы. Книги К. Паустовского неоднократно переводились на многие языки мира. Во второй половине XX века его повести и рассказы вошли в российских школах в программу по русской литературе для средних классов.

1930 — Клинт Иствуд — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. Обладатель пяти наград от Американской киноакадемии: четырёх премий «Оскар» в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм года».

1933 — Георгий Бурков — советский актёр театра и кино, кинорежиссёр (фильмы «Они сражались за Родину», «Калина красная», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»). Также озвучивал пса из м/ф «Жил-был пес».

1948 — Джон «Бонзо» Бонэм — британский барабанщик, участник группы Led Zeppelin, за время игры в которой стал одним из величайших и влиятельнейших ударников в рок-музыке. Специалисты отмечали уникальную мощь его игры и чувство внутренней энергетики ритма. Но после смерти Бонэма в возрасте 32 лет Led Zeppelin распались.

1955 — Владимир Кузьмин — певец, композитор, гитарист. Более широкую популярность Кузьмин обрёл благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачёвой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачёва и Кузьмин исполнили дуэтом.

1973 — Наташа Королёва — советская и российская эстрадная певица и актриса. В 1990 году выходит песня «Жёлтые тюльпаны», первая песня, написанная И. Николаевым, которая вызвала очень неоднозначные отзывы, и которая принесла ей настоящую славу не только в СССР, но и за его пределами.