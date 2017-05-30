События 30 мая

30 мая в мире отмечают:

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Международный день феминизма

День памяти Жанны д’Арк

События:

1879 — Американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».

1994 — Дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 — В России введена в обращение стотысячная купюра. 2000 — В рамках фестиваля «Приз Традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвящённой проблеме Аральского моря.

2004 — Выпущено обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к президенту России против массового внедрения ЕГЭ.

2012 — Известный казахстанский байкер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Дмитрий Петрухин преподнес в дар музею Первого Президента РК свой мотоцикл, на котором он проехал 80 стран мира.

Родились:

1846 — Карл Петер Фаберже — русский ювелир. Глава семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства. Является создателем яиц Фаберже, которые высоко ценятся у коллекционеров всего мира.

1934 — Алексей Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.

1937 — Александр Демьяненко — советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист РСФСР («Кавказская пленница», «Операция Ы», «Карьера Димы Горина», «Иван Васильевич меняет профессию», «Зелёный фургон»).

1958 — Мари Фредрикссон — шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette. В 1986 году она объединилась с Пером Гессле в дуэт под названием Roxette.

1964 — Том Морелло — американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз. Стоит на 40 месте в списке 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone. Известен своей необычной техникой игры на электрогитаре с активным использованием тремоло и переключением датчиков на инструменте.

1980 — Стивен Джеррард — английский футболист, полузащитник. Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника. Кавалер ордена Британской империи (MBE).