События 26 мая

26 мая в мире отмечают:

Россия, День российского предпринимательства

Польша, День матери

Россия, День конника

День снежного барса на Алтае

События:

1583 — В Стратфордской церкви крещён первый ребёнок Вильяма Шекспира — дочь Сюзанна. Великим поэтом и драматургом он станет гораздо позже, пока же ему было всего 19 лет.

1874 — Британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.

1908 — В Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

1923 — Во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».

1938 — В городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген». К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.

Родились:

1954 — Мариан Голд (настоящее имя Хартвиг Шиербаум), вокалист немецкой группы «Alphaville».

1955 — Виктор Грошев, музыкант, участник группы «Доктор Ватсон».

1964 — Ленни Кравиц, американский R’n’B музыкант, автор ретро песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик, его «регги»-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, психоделия, фолк и баллады. Сыграл одну из ролей в фильме «Голодные игры» — стилиста Цинну.

1966 — Хелена Бонэм Картер, британская актриса театра, кино и озвучивания. Лауреат премии BAFTA (2011), семикратная номинантка на премию «Золотой глобус» (1994, 1998, 1999, 2003, 2008, 2011, 2014), двукратная номинантка на премию «Оскар» (1998, 2011). Стала широко известна после исполнения ведущих ролей в экранизациях произведений Э. М. Форстера («Комната с видом», «Там, где даже ангелы боятся появиться», «Говардс Энд» Алиса в Зазаеркалье ).

1969 — Анжелика Варум (настоящее имя Мария Юрьевна Варум), советская и российская эстрадная певица, автор песен, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2011), член Международного союза деятелей эстрадного искусства, трёхкратная обладательница Национальной российской премии «Овация».

1971 — Мэтт Стоун, американский киноактёр, актёр озвучки, музыкант, аниматор, кинорежиссёр и сценарист, обладатель «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Наиболее известен как создатель мультсериала «Южный парк» совместно с Треем Паркером.