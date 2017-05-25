События 25 мая

25 мая в мире отмечают:

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ООН — День освобождения Африки

Россия — День филолога

Международный день пропавших детей

День полотенца

Всемирный день щитовидной железы

День отца в Германии

События:

1829 — В Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1901 — Основан «Ривер Плейт», один из самых титулованных спортивных/футбольных клубов Аргентины.

1919 — На Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.

1935 — Джесси Оуэнс в течение 45 минут установил 4 мировых рекорда по лёгкой атлетике. В прыжках в длину, где Оуэнс впервые преодолел рубеж 8 м, его рекорд продержался 25 лет.

1936 — На экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк».

1957 — Открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина».

1977 — В кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.

1983 — На экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

2003 — В Голливуде на знаменитой киностудии «Юнивёрсал» открылся парк развлечений «Шрек в четырёх измерениях», посвящённый персонажам из суперпопулярного анимационного фильма «Шрек».

Родились:

1926 — Майлз Дэвис-младший, американский джазовый трубач, композитор, руководитель оркестра. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца сороковых до современных экспериментальных направлений. В отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем. Отмечая широту интересов и многогранность его таланта, Дюк Эллингтон сравнивал Дэвиса с Пикассо.

1939 — Иэн Маккеллен, британский актёр театра и кино, получивший широкое признание как мастер шекспировского репертуара. Мировую славу снискал благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (Магнето в серии фильмов «Люди Икс», Гэндальф в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит»).

1948 — Клаус Майне, немецкийрок-певец, гитарист и поэт-песенник, вокалист легендарной группы Scorpions.

1958 — Пол Уэллер (настоящее имя Джон Уильям Уэллер), английский рок-музыкант, лидер групп «The Jam», «Style Council». В 90-е гг. выступал с сольными проектами.

1969 — Энн Хеч, американская актриса. Сразу после окончания школы Энн переехала в Нью-Йорк, где приняла предложение на съёмки в сериале «Другой мир».

1971 — Кристина Орбакайте, певица, дочь Аллы Пугачёвой. советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка России (2013). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Дочь Аллы Пугачёвой.На счету актрисы Кристины Орбакайте — около трёх десятков работ в телевизионных и художественных фильмах и мюзиклах. Репертуар певицы насчитывает более ста пятидесяти песен.