События 24 мая

24 мая в мире отмечают:

Россия — День славянской письменности и культуры

День кадровика в России

Европейский день парков

События:

1830 — Написана песенка «Mary Had a Little Lamb», с которой впоследствии прославился Томас Алва Эдисон, записав её на фонограф.

1830 — Начала работу старейшая в США железнодорожная ветка «Балтимор и Огайо».

1844 — Телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1925 — Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

1956 — В швейцарском Лугано прошёл первый в истории Конкурс песни Евровидения.

1989 — На экраны США вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

2001 — В русской Википедии появилась первая статья.

2008 — Россия впервые победила на конкурсе песни «Евровидение».

Родились:

1905 — Михаил Александрович Шолохов, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1965 года.

1940 — Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

1941 — Боб Дилан (настоящее имя Роберт Аллен Циммерман), американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни, такие, как «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’», стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 год. По данным опроса журнала Rolling Stone является вторым (после The Beatles) по значимости исполнителем в истории музыки.

1949 — Роджер Дикинс, английский кинооператор. Трехкратный обладатель премии BAFTA за лучшую операторскую работу и тринадцатикратный номинант на премию «Оскар». Известен своим многолетним сотрудничеством с Братьями Коэн. Является одним из самых известных и уважаемых кинооператоров в Голливуде.

1949 — Джеймс Бродбент, британский актёр кино, театра и телевидения, лауреат премий «Оскар» (2002), «Золотой глобус» (2002, 2008) и BAFTA (2002, 2007), двукратный номинант на премию «Эмми» (2002, 2007). Джим Бродбент является одним из самых востребованных и разносторонних актёров современного британского кинематографа. Российскому зрителю он известен, прежде всего, своими ролями в фильмах: «Мулен Руж!», «Айрис», «Дневник Бриджит Джонс», «Банды Нью-Йорка», «Облачный атлас» и серии фильмов «Гарри Поттер».

1965 — Джон Райли, американский актёр, номинант на премию «Оскар» (2003), трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» (2003, 2008) («Конг: Остров черепа», «Страшные сказки», «Стражи Галактики»).