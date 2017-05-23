События 23 мая

23 мая в мире отмечают:

Всемирный день черепахи

События:

1904 — В Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе. 1922 — В Петрограде создана пионерская организация. 1928 — старт экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли.

1930 — Своим первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда».

1984 — Главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.

1994 — Фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

1997 — На экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» — продолжение «Парка Юрского периода».

2003 — Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года, присоединившись к Парижу, Лондону, Нью-Йорку, Мадриду, Гаване и Лейпцигу.

Родились:

1810 — Маргарет Фуллер, американская журналистка, писательница, боец за права женщин, яркая представительница американского трансцендентализма. Её книга «Женщина в XIX веке» считается первым значительным произведением феминизма в США.

1929 — Григорий Чухрай (ум. 2001), советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1981). Обладатель премии BAFTA, номинант на премию «Оскар», трёхкратный номинант на «Золотую пальмовою ветвь» Каннского кинофестиваля. («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»), народный артист СССР.

1934 — Роберт Муг, американский изобретатель, предприниматель, пионер электронной музыки, известен как создатель синтезатора Муга. 1951 — Анатолий Карпов, шахматист, 12-й чемпион мира, президент Международной ассоциации фондов мира, 10-кратный обладатель «Шахматного Оскара».

1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.

1972 — Баррикелло Рубенс, бывший пилот Формулы-1.