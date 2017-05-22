События 22 мая

22 мая в мире отмечают:

День рождения тюбика для зубной пасты

Международный день биологического разнообразия

День основания Третьяковской галереи

События:

1856 — Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова. В Москве основана Третьяковская галерея.

1911 — Основана Международная федерация кинологов.

1921 — Городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.

1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.

1960 — Впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!», давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.

1992 — Республика Казахстан стала 164-м государством, вошедшим в состав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО.

Родились:

1859 — Сэр Артур Конан Дойл, английский писатель (по образованию врач), автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Создатель классических персонажей литературы: гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.

1914 — Николай Макаров, советский конструктор оружия. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Сталинской премии. Первым придумал конструкцию герметизации стеклянных банок с прижимом стеклянной крышки пружинной скобой. После выхода на пенсию изобрёл по просьбе жены машинку для закатывания консервов.

1950 — Берни Топин, английский художник и автор текстов песен, постоянный соавтор Элтона Джона. В 1967 г. откликнулся на объявление, размещённое в журнале New Musical Express, в результате чего был отобран для сотрудничества с певцом. Работал с ним на постоянной основе до 1977 года, но с 1982 г. снова является его основным текстовиком.

1970 — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, актриса и певица афроямайского происхождения. Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой чернокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

1976 — Сергей Жуков, российский певец, бизнесмен и музыкант. Известен как солист российской поп-группы «Руки Вверх!». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки — «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на «Русском радио».

1980 — Андрей Чадов, российский актёр театра и кино. В 2005 году Андрей сыграл вместе с братом Алексеем в фильме «Живой». Роль получила массу хвалебных отзывов критиков и киноведов. Сам Андрей был номинирован за лучшую мужскую роль на премию «Ника» за эту картину.