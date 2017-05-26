Скандальный ролик из детского сада прокомментировали в генпрокуратуре РК

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин, комментируя избиение ребенка в карагандинском детском саду, передает Zakon.kz

Напомним, что на длящемся полторы минуты ролике из детсада Караганды видно, как воспитатель подзывает к себе по очередности детей, сидящих на стульях, выставленных в два ряда. Подходящие к педагогу дети показывают свои руки. По всей видимости, воспитатель проверяет их на чистоту. Все идет нормально до 24-й секунды видео. На этом моменте к воспитателю подходит мальчик в красной футболке.

Ребенок не сразу показывает руки, возможно, опасаясь применения силы. Потом все же протягивает их. Воспитатель сначала внимательно смотрит на руки ребенка, затем одним сильным движением притягивает малыша к себе, хватает его за уши и начинает трясти. Далее жесткая рука женщины сжимает шею ребенка.

После встряски педагог прижимает воспитанника к себе, после чего отпускает. До конца видео, пока воспитатель проверяет руки других детей, мальчик сидит на одной скамейке рядом с ней.

Скандальный видеоролик незамедлительно вызвал негативную реакцию пользователей. Некоторые назвали происходящую на видео сцену казнью, при которой мучитель чувствует свою полную безнаказанность.

Резонансный инцидент прокомментировали в отделе образования Караганды. Запечатленное на видео избиение произошло в детском саду «Балақай».

«После обращения родителей директором детского сада было проведено внутреннее служебное расследование, а именно — просмотрена запись видеонаблюдения, истребована объяснительная с воспитателя, проведено родительское собрание. К сожалению, факты подтвердились. Видеоматериалы представлены родителям. Воспитатель 24 мая 2017 года уволена по статье 52 пункт 14 за совершение аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы. Методисту и директору детского сада вынесены дисциплинарные взыскания в виде строгих выговоров за ненадлежащий контроль за деятельностью педагогов. Директором детского сада материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы», — сообщили в ГорОО.