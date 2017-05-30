Руководство ФК «Шахтёр» подало в отставку из-за неудач команды

Свои посты покинули исполнительный директор и главный тренер клуба. Они пообещали акиму области уйти, если за месяц команда не поднимется в турнирной таблице.

Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтёр» Аскар Абильдаев и главный тренер Алексей Ерёменко подали заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтёра». Такое решение руководство команды приняло из-за неудовлетворительного положения команды в турнирной таблице премьер-лиги.

Месяц назад руководство клуба встречалось с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым, который подверг жёсткой критике их работу. Объяснения исполнительного директора череды неудач травмами восьми футболистов не удовлетворили главу региона. Он предположил, что частые травмы игроков – признак непрофессионализма.

Главный тренер Алексей Ерёменко попытался разубедить акима и высказал мнение, что в футболистов просто нужно вселить уверенность. На это Ерлан Кошанов обрушился гневной речью.

«Вы до осени будете вселять в них уверенность! А нам сейчас нужен результат! Вот вы, Аскар Зубайдилдаевич, карагандинец? Да! Так вот, с тренером если разорвём контракт, он уедет, а вы останетесь. Как вы будете людям в глаза смотреть? Они – ваш работодатель. Вы проедаете деньги налогоплательщиков! Огромные деньги! Вы все довольны своей зарплатой? Да? А мы вашей игрой недовольны!» – заявил глава региона.

По итогам встречи Ерлан Кошанов поручил создать рабочую группу, которая бы разобралась в ситуации с футбольным клубом.

«Встретимся с вами через месяц, – сказал глава региона. – А вам как главному тренеру, Алексей Борисович, я хочу посоветовать: не нужно занимать место, если вы ничего не можете сделать. Мы найдём кем вас заменить, если это будет нужно».

Как сообщила Наталья Сухорукова, возглавляющая совет директоров ФК «Шахтёр», совет остался недоволен тем, что клуб не сдержал данное месяц назад акиму области Ерлану Кошанову обещание выправить ситуацию и выйти из аутсайдеров.

Нового руководителя футбольному клубу «Шахтёр» пообещали представить уже сегодня.

В 2013 году «Шахтер» стал первым казахстанским клубом, попавшим в групповую стадию еврокубков.

10 ноября 2013 года карагандинский «Шахтёр» впервые в своей истории завоевал Кубок страны.