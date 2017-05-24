Российская пианистка Наталия Трулль выступит в Караганде

Вместе с нашими музыкантами на сцене концертного зала «Шалкыма» выступит Наталия Трулль, известная российская пианистка и педагог, Заслуженная артистка РФ, лауреат международных конкурсов.

Карагандинский симфонический оркестр закрывает 34-й концертный сезон.

Концертные выступления Наталии Трулль с успехом проходили в залах «Гаво» (Париж), «Тонхалле» (Цюрих), во многих залах Германии, Франции, Португалии, США, Великобритании, Японии, Чили. Она участвовала в работе жюри многих международных музыкальных конкурсов. Выступала почти со всеми ведущими российскими, а также с широко известными зарубежными оркестрами: Лондонским симфоническим оркестром, Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, «Тонхалле-Оркестром» (Цюрих, Швейцария), симфоническими оркестрами Монте-Карло, Сантьяго, Чили и др. Музыкальные эксперты отмечают особенный звук, безупречный стиль и содержательность исполнения пианистки, ее выступления неизменно поражают зрителей высоким уровнем мастерства.

Концерт состоится 27 мая в зале «Шалкыма», начало в 17.00. Дирижировать будет Петр Грибанов.