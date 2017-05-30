Новые модульные котельные построют в Агадыре

В поселке Агадырь Шетского района построят модульные котельные, которые придут на смену буржуйкам и отопительным котлам.

Городские и районные акиматы разработали планы мероприятий по выносу автономных систем отопления (АСО) из жилых домов. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель областного Управления энергетики и ЖКХ Кайрат Бегимов.

В Карагандинской области расположены 30 АСО в многоэтажных жилых домах, из них 14 — в поселке Шахан, 11 — в Шетском районе, 3 — в Сарани, по одной — в Темиртау и Актогайском районе. После случившейся трагедии в Шахане областные власти приняли решение убрать все отопительные котлы из подвалов многоэтажек.

«По заверению акимов, на сегодня имеются решения по выносу АСО в Сарани, Темиртау и Актогайском районе — до начала следующего отопительного сезона. Общее количество автономных систем отопления — 5. По поселку Шахан акиматом Шахтинска разработан график выноса 14 АСО. Сегодня завершены работы в двух домах», — информировал Кайрат Бегимов.

По его словам, в Аагадыре планируется пять модульных котельных.

«Из средств местного бюджета выделено 10,6 млн. тенге на разработку проектно-сметной документации. Проект предусматривает подключение 11-ти многоэтажных жилых домов с АСО, а также 22-х двухэтажных домов с печным отоплением», — сказал руководитель управления.

Ориентировочная стоимость проекта — 148 млн. тенге. На разработку ПСД в апреле был объявлен конкурс, потенциальные поставщики имеются. Подведение итогов конкурса ожидается в середине июня.