При невыясненных обстоятельствах сгорел двухэтажный автокомплекс в Караганде

20 мая в Караганде сгорел двухэтажный автокомплекс.
Площадь пожара составила 750 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области, автокомплекс «Кунгей» загорелся в 16:16.
«Произошло возгорание товарно-материальных ценностей – масел и автозапчастей, перекрытия и обшивки стен здания. Пожар локализован в 17:42, ликвидирован в 17:46», — сообщили спасатели.
Площадь пожара составила 750 квадратных метров.
В борьбе с огнем были задействованы спасатели службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, 18 мая произошел крупный пожар на Карагандинской обувной фабрике. Площадь возгорания здесь составила 750 квадратных метров.
Фотографии today.kz