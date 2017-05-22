При невыясненных обстоятельствах сгорел двухэтажный автокомплекс в Караганде

20 мая в Караганде сгорел двухэтажный автокомплекс.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области, автокомплекс «Кунгей» загорелся в 16:16.

«Произошло возгорание товарно-материальных ценностей – масел и автозапчастей, перекрытия и обшивки стен здания. Пожар локализован в 17:42, ликвидирован в 17:46», — сообщили спасатели.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

В борьбе с огнем были задействованы спасатели службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 18 мая произошел крупный пожар на Карагандинской обувной фабрике. Площадь возгорания здесь составила 750 квадратных метров.

Фотографии today.kz