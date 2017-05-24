Пожарные посты появятся в Карагандинской области

Для оперативного тушения лесных и степных пожаров, во исполнение поручения акима Карагандинской области в селах региона появятся новые пожарные посты.

«В Карагандинской области начали претворять в жизнь план акима области по созданию новых пунктов пожарной охраны. До 2020 года должны появиться 20 новых пунктов», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Первые три пожарных пункта откроются в этом году. Их планируют обустроить в селе Актау Жанааркинского района, селе Баршино Нуринского района и селе Коргасын Улытауского района.

«При выборе мест учитывали результаты исследования частоты возникновения лесных и степных пожаров, — рассказал заместитель начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Андрей Моисеев на брифинге. — Также принимали во внимание фактор удаленности населенного пункта от пожарной части. План разрабатываем, в данный момент отрабатываем вопросы оснащения техникой, количество человек, которые будут работать на станции».

По данным пресс-службы департамента по ЧС, сотрудники новых пожарных пунктов будут не только отслеживать случаи возгорания в лесах и степях, но и участвовать в тушении пожаров в близлежащих населенных пунктах.

Пожарный пост — это специальное помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния средств пожарной автоматики.