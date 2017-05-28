Санаторий Жосалы

Поздравляем с Днем Химика!

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 2

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Всех химиков и причастных к этой отрасли специалистов поздравляет с профессиональным праздником novoetv.kz!

Желаем продвижения и развития, новых открытий и находок. Пусть у вас и на молекулярном уровне, и в самых сложных переплетениях химических цепочек всё будет стабильно, прекрасно и замечательно! Хорошего вам настроения, прекрасного самочувствия, продвижения и всего самого наилучшего!

 

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Автор: Корреспондент

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