Поздравляем с Днем Химика!

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Всех химиков и причастных к этой отрасли специалистов поздравляет с профессиональным праздником novoetv.kz!

Желаем продвижения и развития, новых открытий и находок. Пусть у вас и на молекулярном уровне, и в самых сложных переплетениях химических цепочек всё будет стабильно, прекрасно и замечательно! Хорошего вам настроения, прекрасного самочувствия, продвижения и всего самого наилучшего!