Полицейские Караганды предотвратили заказное убийство

Жительница Караганды искала киллеров, намереваясь заказать убийство своего мужа.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью предотвращено заказное убийство в Караганде, передает пресс-служба областного ДВД.

Оперативникам УБОП ДВД области стало известно, что 41-летняя жительница Караганды намеревается заказать убийство своего мужа.

По данному факту в тот же день было начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 1 статьи 99 «Убийство» УК РК.

«Полицейскими был установлен потерпевший — 46 летний муж заказчицы, к которому были применены меры безопасности. Сотрудниками УБОП ДВД области была проведена имитация убийства, после чего при передаче денег за совершенное преступление и получения от исполнителя фото убитого была задержана заказчица», — говорится в сообщении.

Задержанная дала признательные показания, водворена в ИВС.

В ходе расследования было установлено, что заказать убийство своего мужа она планировала уже несколько лет.