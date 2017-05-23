Парад оркестров пройдет в Караганде

На центральные улицы выйдут отряды барабанщиков, духовые оркестры, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы.

1-го июня в областном центре состоится большой парад оркестров и детских музыкальных ансамблей. В 11 утра от боулинга на улице Гоголя до Дворца детей и юношества промаршируют барабанщики, духовые оркестры, хоровые и танцевальные коллективы, чирлидеры и мажоретки. Для всех участников шествия готовят яркие костюмы.

Такие парады пройдут одновременно во всех областных центрах. Планируется, что в мероприятии примут участие около четырех тысяч школьников и студентов. Музыкальное шествие такого масштаба состоится в Казахстане впервые.

Организатор парада — Министерство образования и науки РК. Сотрудники ведомства считают, что это музыкально-театрализованное шествие будет способствовать не только повышению уровня музыкальной культуры молодежи, но и поднимет престиж учебных заведений страны, а также станет хорошей мотивацией к творчеству.