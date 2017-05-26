Парад колясок пройдет в Караганде

Парад колясок состоится в Караганде в Международный день защиты детей.

В этом году он пройдет перед Дворцом культуры горняков. Начало в 12.00.

Парад колясок — это карнавальное шествие, участники которого катят детские коляски, украшенные самым необычным способом.

На празднике можно увидеть и самые настоящие коляски, в которых мамы и папы везут младенцев, и детские игрушечные, которые катят маленькие участники шествия.

Парад — это возможность выразить свою фантазию. Благодаря творчеству родителей детские коляски меняются самым неожиданным образом, превращаясь в самолет, диджейский пульт, скорую помощь, ферму, юрту, в Спанч Боба и множество других предметов и персонажей.

В Караганде первый парад колясок организовали в 2013 году, в этом году он пройдет в пятый раз. Самые креативные участники получат призы и грамоты.