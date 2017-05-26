Карагандинцы стали победителями на международном чемпионате «WorldSkills»

В команду Казахстана на международном чемпионате «WorldSkills» вошли три карагандинских студента.

В последнем месяце весны прошел республиканский этап конкурса «WorldSkills». В нем приняли участие студенты рабочих специальностей. В столицу приехали 300 конкурсантов из всех уголков нашей страны соревновались по 30-ти дисциплинам.

Победителями стали три и студента из Караганды. Студент Карагандинского технико-строительного колледжа Сабыржан Дуйсенбеков стал победителем в специализации «Кладка плитки».

Касымжан Турганбек из того же учебного заведения занял первое место в номинации «Технологии бетонных работ». Полина Сидельникова из коммерческого колледжа стала лучшей в ресторанном деле.

Номинанты получили шанс принять участие в международном конкурсе, который состоится в сентябре в Абу-Даби.

«WorldSkills International» — это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 76 стран. В данных конкурсах участвуют молодые люди в возрасте до 22-х лет.Мировой чемпионат рабочих профессий «WorldSkills»проходит раз в два года , который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. В нынешнем году оно состоится в Абу-Даби.