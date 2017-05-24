Общегородской последний звонок прошел в Караганде

Сегодня в областном центре со школой попрощались 1790 учеников.

Торжественную линейку организовали на площади Независимости. Для школьников выступали вокальные и танцевальные коллективы города, студенты колледжа искусств имени Таттимбета и ученики музыкальных школ.

Выпускников поздравил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

«Президент в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» сказал о том, что каждый казахстанец должен понимать: образование является фундаментальным фактором успеха в будущем. В системе ценностей для молодежи образование должно идти первым номером. Государство создает все необходимые условия. В каждой школе города есть мультимедийное оборудование и современные предметные кабинеты. И достижения сегодняшних выпускников показывают, что вложения в систему образования дают великолепные результаты. Дорогие выпускники, вы не раз прославляли наш город на международных творческих конкурсах и в спортивных соревнованиях. Я уверен, что ваши самые высокие достижения еще впереди»,- сказал аким города на празднике.

Линейку продолжили первоклассники, которые рассказывали стихи на русском, казахском и английском языках. Затем ответное слово взяли выпускники.

В завершение торжественной программы, по многолетней традиции, выпускники и первоклассники вместе дали последний звонок.