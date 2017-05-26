Санаторий Жосалы

Новый проект запустят в Казахстане

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 11

В Казахстане запустят проект, посвященный жертвам политических репрессий, передает Tengrinews.kz.

В этом году исполняется 20 лет с момента подписания указа Главы государства о памяти жертвам политических репрессий.

На протяжении этого времени в Казахстане проводятся различные мероприятия в культурных центрах и на различных площадках.

«Так получилось, что в мае Казахстан вспоминает две очень страшные трагедии в истории: 9 мая и 31 мая. Главная идеология и главный посыл этих мероприятий — чтобы мы не забывали и помнили о той трагедии, которая была. Пострадала не только национальная интеллигенция, помимо этого пострадали сотни тысяч простых казахстанцев. Надо помнить, что в КАРЛАГе и АЛЖИРе также провели заключение огромное количество жителей всего бывшего Советского Союза», — сказал министр информации и коммуникации Даурен Абаев в эфире проекта «Открытый диалог».

По мнению министра, в первую очередь СМИ должны уделить внимание этой тематике и показать масштаб трагедии, чтобы мы помнили и отдали должное тем жертвам XX века.

«Мы запускаем большой проект на National Digital History, который будет посвящен всем жертвам политических репрессий», — резюмировал спикер.

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Автор: Корреспондент

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