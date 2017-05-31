Новое здание для регистрации брака появится в Караганде

Карагандинский бизнесмен передал часть своего здания отделу РАГС для регистрации молодоженов.

Владелец нового ресторанного комплекса «Ак сарай» на территории этнопарка Болат Кожакпаев безвозмездно передал часть помещения городу, и теперь там будет располагаться РАГС района имени Казыбек би.

Предприниматель, в целях реализации программы «Туган жер», решил безвозмездно передать в долгосрочную аренду часть здания отделу РАГС района имени Казыбек би.

«Я считаю, если ты можешь чем-то поделиться, то почему нет? .Я сам вырос в Карагандинской области, и хотел бы, чтобы у молодых людей была достойная отправная точка в новую жизнь. Теперь молодожены смогут регистрировать брак в просторном красивом зале», — пояснил предприниматель.

Первых молодоженов новый отдел РАГС примет уже в этом году. За один день специалисты смогут регистрировать до 50 пар из всех районов Караганды и даже приезжих из других городов страны. Цена за проведение торжественной регистрации останется прежней.

Что же касается самого ресторана, то он, по всей видимости, станет самым большим в Караганде. Его площадь составляет 16 500 квадратных метров. В нем будут располагаться два банкетных зала — на 400 и 600 человек, четыре караоке-зала и ресторан с восточной кухней. Кроме того, в здании откроют кинотеатр с двумя залами и детскую развлекательную площадку.

Перед рестораном будет работать фонтан, на фоне которого, по предположению владельца здания, смогут делать красивые фотографии отдыхающие и молодожены.

«Раньше фонтан работал время от времени. Но в этом году мы с городскими властями приняли решение, что фонтан должен работать постоянно. Мы его отремонтировали, и он будет радовать отдыхающих в парке», — рассказывает Болат Кожакпаев.