Санаторий Жосалы

Новое здание для регистрации брака появится в Караганде

Корреспондент 9 часов назад Комментировать 16

Карагандинский бизнесмен передал часть своего здания отделу РАГС для регистрации молодоженов.

Владелец нового ресторанного комплекса «Ак сарай» на территории этнопарка Болат Кожакпаев безвозмездно передал часть помещения городу, и теперь там будет располагаться РАГС района имени Казыбек би.

Предприниматель, в целях реализации программы «Туган жер»,  решил безвозмездно передать в долгосрочную аренду часть здания отделу РАГС района имени Казыбек би.

«Я считаю, если ты можешь чем-то поделиться, то почему нет? .Я сам вырос в Карагандинской области, и хотел бы, чтобы у молодых людей была достойная отправная точка в новую жизнь. Теперь молодожены смогут регистрировать брак в просторном красивом зале», — пояснил предприниматель.

Первых молодоженов новый отдел РАГС примет уже в этом году. За один день специалисты смогут регистрировать до 50 пар из всех районов Караганды и даже приезжих из других городов страны. Цена за проведение торжественной регистрации  останется прежней.

Что же касается самого ресторана, то он, по всей видимости, станет самым большим в Караганде. Его площадь составляет 16 500 квадратных метров. В нем будут располагаться два банкетных зала — на 400 и 600 человек, четыре караоке-зала и ресторан с восточной кухней. Кроме того, в здании откроют кинотеатр с двумя залами и детскую развлекательную площадку.

Перед рестораном будет работать фонтан, на фоне которого, по предположению владельца здания, смогут делать красивые фотографии отдыхающие и молодожены.

«Раньше фонтан работал время от времени. Но в этом году мы с городскими властями приняли решение, что фонтан должен работать постоянно. Мы его отремонтировали, и он будет радовать отдыхающих в парке», — рассказывает Болат Кожакпаев.

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Автор: Корреспондент

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