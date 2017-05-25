Не все жители Казахстана смогут отправиться в отпуск из-за долгов

Более 300 тыс казахстанцев придется отложить долгожданный отпуск из-за долгов, передает МИА «Казинформ».Об этом сообщили в министерстве юстиции РК. В ведомстве отметили, что судебный исполнитель обязан ознакомить должников с наложенными ограничениями.

«Вместе с тем, информацию о наличии временных ограничений на выезд можно получить на сайте министерства юстиции, где в разделе «Список должников временно ограниченных на выезд из страны» путем набора своего ИИН можно получить всю необходимую информацию о наличии либо отсутствии временного ограничения на выезд за пределы Казахстана», — сообщили в Минюсте.

Чтобы снять ограничение на выезд, должник должен предоставить судебному исполнителю документы, подтверждающие погашение долга.

На первоначальном этапе оплату будут принимать в кассовых отделениях «Казпочты», расположенных в аэропортах и в общественных местах с 9:00 до 18:00.

Со временем оплачивать можно будет в терминалах «Казпочты» круглосуточно. Для оплаты долга достаточно будет сообщить сотруднику индивидуальный идентификационный номер и предоставить полную сумму долга для погашения задолженности. Прием платежа занимает всего несколько минут.

«Запуск данного сервиса — долгожданное событие. Министерство юстиции несколько лет работало над его внедрением. Запуск функционала по автоматической оплате задолженности по исполнительным производствам на территории Республики Казахстан запланирован на июнь 2017 года», — рассказали в Минюсте.