Санаторий Жосалы

На стройке в Караганде нашли нелегалов из Узбекистана

Корреспондент 2 дня назад Комментировать 29

Больше полусотни нелегальных рабочих мигрантов из Узбекистана нашли на строительном объекте в Караганде,сообщила пресс-служба областного ДВД.

В ведомстве сказали, в Казахстане с 22-го по 24 мая проводится первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017».

В первый день мероприятия на стройке в Караганде  выявлены 56 иностранных граждан. Иностранцы привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В отношении работодателей принимаются меры по привлечению к административной ответственности за использование иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Казахстана.

 

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Автор: Корреспондент

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