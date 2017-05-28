Можно ли использовать служебные машины госслужащим в нерабочее время?

Госслужащих, использующих служебные авто в нерабочее время, начали наказывать в Казахстане, передает на пресс-служба Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК.

В рамках реализации проекта «10 шагов по снижению уровня коррупции на дорогах» агентством совместно с Первым антикоррупционным медиацентром на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по пересечению нарушений правил служебной этики — использования государственными служащими служебного автотранспорта в нерабочее время.

«На сегодняшний день выявлено 20 обозначенных фактов, из них на Северо-Казахстанскую область приходится девять, Мангистаускую и Павлодарскую области — по четыре, Актюбинскую область — три», — сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

К примеру, 6 мая текущего года около 01.15 часов в Павлодаре остановлен автомобиль марки Toyota Camry, принадлежащий ТОО «Коммунсервис» акимата Павлодарского района. 13 мая текущего года в Мангистауской области примерно в 00.30 часов остановлен автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 с поддельным государственным номером.

При проверке документов установлено, что данный автомобиль принадлежит КГУ «Управление делами акимата». Аналогичные факты установлены в Актюбинской — автомобиль аппарата акима Актобе, и в Северо-Казахстанской областях — автомобиль территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

«По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц. Данная работа будет продолжена с активным вовлечением широкого круга представителей гражданского общества во всех областях страны», — отметили в агентстве.