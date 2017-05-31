Митинг-реквием прошел в Караганде

В День памяти жертв политических репрессий состоялась церемония возложения гирлянд и цветов к памятному знаку.

Участие принят аким города Аубакиров.

«Сегодня мы собрались у этого Памятного знака, чтобы почтить память людей, которые стали жертвами политических репрессий и тоталитаризма в годы ставшие самыми трагическими страницами в нашей общей истории»,— отметил аким.

Этот день памятен для всех жителей Казахстана.

«Ведь на нашей земле находился не только печально известный Карлаг, ставший мрачным символом тоталитарной системы, но и другие лагеря, где в нечеловеческих условиях боролись за выживание люди многих национальностей»,- сказал Аубакиров.

Свою речь на митинге сказала Аверьянова Мария, чья семья была репрессирована в Казахстан.