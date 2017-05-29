Международный форум по развитию Арала проведут в Казахстан

В Кызылорде 30-31 мая состоится форум по устойчивому развитию Арала, в котором примут участие представители ООН, ОБСЕ, Всемирного банка и стран Центральной Азии.

Руководство фондом по спасению Арала на три года перешло от Узбекистана к Туркменистану. До прошлого года исполнительную дирекцию фонда возглавлял президент Узбекистана Ислам Каримов.

По словам директора филиала научно-исследовательского центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Наримана Кипшакбаева в последние годы работы по Аралу прекратились.

«Работа встала после того, как три года назад исполнительную дирекцию фонда по спасению Арала возглавил Узбекистан», — считает директор филиала.

«Туркменистан расположен в русле Амударьи, то есть эта страна не пользуется водами Сырдарьи. С этой позиции Туркменистан, похоже, смог сказать свое веское слово находящимся в бассейне Сырдарьи Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану. Обычно в годы, когда фондом по спасению Арала правили страны, располагающиеся по руслу одной реки, возникали другие вопросы, которые затем становились предметом торговли. В этой ситуации у Туркменистана полномочия шире», — заключил Нариман Кипшакбаев.