«Мамочкино кладбище» хотят включить в единый мемориальный комплекс

Мажилисмен предлагает включить «Мамочкино кладбище», которое находится в поселке «Долинка» Карагандинской области, в единый мемориальный комплекс, передает Zakon.kz.

Как отметил депутат Нурлан Дулатбеков, территория «Мамочкиного кладбища» носит определенный сакральный смысл.

«Громадное детское кладбище, где массово захоронено более 1000 младенцев, священно не только для народа Казахстана, но я для всех людей, которые с болью в сердце воспринимают эти трагические периоды нашей истории. Безвинно осужденные дети, чьи души навсегда остались на нашей казахской земле, неугасаемая боль материнской утраты, разрушенные семьи – это только часть эмоций, чувств и переживаний, которые овладевают каждым человеком, посещающим территорию кладбища. Невозможно уйти с этого места не изменившись внутри», — отмечает Н.Дулатбеков.

По его словам, сегодня территория «мамочкиного кладбища» находится в очень запущенном состоянии, нет никаких памятных знаков, а на днях вандалы осквернили святое место. Воры разворовали кресты для продажи.

«Кладбище, где захоронены дети, стали объектами для бизнеса. Кроме того, часть кладбища была размыта, когда река меняла свое русло. К сожалению, страницы истории КарЛАГа — одного из крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛага, располагавшегося на территории Карагандинской области, стремятся сохранить не все. Так, с годами стирается с лица земли место, которое позволило бы казахстанцам и нашим гостям почтить память безвинных жертв тоталитаризма», — сетует депутат.

«Предлагаю территорию «Мамочкино кладбище» — как место скорби и трагедии включить в единый мемориальный комплекс знаковых мест. Уверен, что разработанный иеротопический проект позволит связать воедино архитектурно-исторический ансамбль Музеев политических репрессий страны. «Мамочкино кладбище» как часть иеротопического проекта может включать и мистический компонент. Полагаю, что создав на этой территории мемориальный комплекс по аналогии со Спасским, только принципиально отличающийся по архитектурной концепции и современным медиавозможностям, мы создадим условия для более глубокого ознакомления казахстанцев и наших гостей с историей страны. Архитектурно-художественная визуализация позволит почтить память жертв, отдать долг уважения безвинным жертвам. Тем более, глава государства постоянно подчеркивает необходимость сохранения таких мест. В своей недавней статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Нурсултан Абишевич пишет: «Наряду с проектом «Туған жер», который направлен на местные, локальные объекты и поселения, нам необходимо укрепить в сознании народа и другое – общенациональные святыни. Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана»». И «Мамочкино кладбище» — несомненно, одно из таких мест.

Переломанные судьбы матерей, ушедшие из жизни тысячи и тысячи детей, трагедии целых народов и каждого отдельного человека – связывают нас. Мы не имеем права забыть об этом… Өлі разы болмай, тірі байымайды», — написал в своем депзапросе народный избранник.

«Мамочкино» кладбище находится в 30 км от Караганды, где когда-то располагался исправительно-трудовой лагерь Карлаг для репрессированных в советское время. Недалеко от него был расположен родильный дом.

На «Мамочкином кладбище» хоронили детей, которые умирали от истощения и болезней. Сколько детей родилось за 28 лет существования Карлага на территории лагеря, до сих не известно. Нет данных и о том, сколько из них покинуло этот мир. Размеры «Мамочкиного кладбища» на самом деле больше той площадки, что сейчас огорожена забором. Здесь хоронили детей, рожениц и даже мужчин-узников Карлага. Официально кладбище закрыли в начале 1960-х годов. После этого за захоронением младенцев никто не следил, и только в 2003 году ему присвоили статус мемориального комплекса. С тех пор небольшую площадку, где сохранились кресты и колышки, огородили забором и установили памятные знаки.