Лучших инспекторов дорожно-патрульной полиции выбрали в Карагандинской области

Департамент внутренних дел Карагандинской области провел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной полиции.

За звание лучших боролись 19 человек, которые работают в рядах местной полицейской службы. Лучших выбрали отдельно среди офицерского и сержантского составов.

«Программа конкурса включала в себя проверку как теоретических, так и практических навыков. Участники сдавали зачеты на знание Правил дорожного движения, демонстрировали свою огневую, физическую и служебную подготовку. Проводились соревнования по боевым приемам борьбы, регулированию дорожного движения, скоростному маневрированию», — сообщила пресс-служба ДВД области.

На зачете по огневой подготовке полицейские должны были за 10 секунд вынуть пистолет из кобуры, снять его с предохранителя и поразить четырьмя выстрелами мишень с расстояния в 25 метров.

«Боевые приемы борьбы» — представителям полиции предстояло обезвредить предполагаемого преступника, вооруженного холодным или огнестрельным оружием.

Звания «Лучший инспектор ДПС» удостоены капитан полиции Турар Смагулов из Жезказгана, старший сержант полиции Валерий Косянок из Темиртау.

Второе место заняли сотрудники полка дорожно-патрульной полиции УВД Караганды лейтенант полиции Ринат Өскембек и старший сержант полиции Айбар Садыков.

На третьем месте — полицейский-водитель роты дорожно-патрульной полиции ОВД Балхаша старший сержант полиции Талгат Ракишев и инспектор службы полка дорожно-патрульной полиции УВД Караганды лейтенант полиции Алмас Оспанов.