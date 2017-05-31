Карагандинский ансамбль «Пятница» — Олег Митяев «Одинаковые сны»

В прямом эфире программы «Три Товарища» в рамках проекта «Творческая среда» ансамбль авторской (бардовской) песни «Пятница» в лице Олега Самсонова, Варвары Фоминой и Екатерины Витик исполнили песню Олега Митяева «Одинаковые сны».