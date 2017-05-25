Карагандинские спасатели начали проводить рейды на берегах областных водоемов (Инфографика)

В Департаменте по ЧС Карагандинской области прошел брифинг, на котором спасатели напомнили о правилах безопасности на воде.

Несмотря на профилактическую работу и создание водно-спасательных станций, количество утонувших в нашем регионе год от года практически не меняется. К примеру, в прошлом году поездки к водоемам закончились трагически для 39 человек. Как показывает статистика, большинство из них мужчины от 18 до 30 лет.

— В большинстве случаев в трагедии виноваты сами отдыхающие, — констатирует Руслан Сайко, руководитель оперативно-спасательного отряда. — Очень часто люди купаются в не предназначенных для этого местах. В холодной воде происходит переохлаждение организма, могут начаться судороги. Также нередки случаи, когда люди тонут в состоянии алкогольного опьянения. Или начинают на спор переплывать водоем, не рассчитав свои силы.

В этом году добровольцы и спасатели уже провели 113 рейдов на берегах областных водоемов. С отдыхающими проводят беседы, раздают им памятки с правилами безопасного поведения на воде.

— Никак иначе, к сожалению, воздействовать на людей мы не можем, — говорит Руслан Сайко. — Только объяснять, что они несут ответственность за собственные жизни и за жизни своих детей. В нашей области 400 водоемов, невозможно поставить на каждом водно-спасательную станцию. Кроме того, некоторые водоемы просто не предназначены для купания — на дне могут лежать арматура, бетонные плиты.

В прошлом году в Карагандинской области утонули 39 человек, в том числе 10 детей.