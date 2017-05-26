Камеры видеонаблюдения могут появиться в детских садах

За оснащение детских садов камерами видеонаблюдения высказался Багдат Мусин на своей официальной странице в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам, после участившихся случаев жестокого обращения с детьми необходимо в срочном порядке законодательно обязать все дошкольные учреждения установить видеокамеры.

При этом, как отметил Багдат Мусин, можно было бы организовать онлайн-просмотр происходящего в детском саду.

«Один человек пришёл ко мне лет 5 назад с таким стартапом. Он хотел сам, на свои деньги, устанавливать камеры видеонаблюдения в детсадах, для того чтобы потом за абонентскую плату, родителям предоставлять доступ для мониторинга за происходящим в детсадах», — написал представитель генеральной прокуратуры.

По словам Мусина, частные детсады не хотят устанавливать видеонаблюдение в своих помещениях.

«Надеюсь, МОН РК и акиматы решат эту проблему, так как при решении ряда нормативных вопросов, многие предприниматели готовы помочь родителям решить эту проблему», — отметил Мусин.